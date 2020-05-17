الجيش: خروقات جوية للأراضي اللبنانية من طائرات استطلاع إسرائيلية

أفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني عن أنه "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي أمس، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء من فوق البحر غرب بلدة الناقورة. ثم خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق رياق وزحلة، ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة".
وأضاف بيان للمديرية، بأن اليوم "خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش".
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