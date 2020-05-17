الحجار جال في شحيم وبرجا: جولة فحوصات "PCR" الأسبوع المقبل بشحيم ومزبود

توّجه عضو "كتلة المستقبل" النيابية النائب ​محمد الحجار​، خلال زيارته "مجمع رفيق الحريري التربوي" في بلدة شحيم ب​إقليم الخروب​، وتفقّده مركز الفحوصات الّتي تجريها جامعة "LAU"، بالشكر للجامعة على "لفتتها لإجراء الفحوصات لعيّنات من بلدتَي شحيم وبرجا، والتقدير موصول إلى "​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​" ومديره ووزير الصحة العامة ​حمد حسن​، لتجاوبهما الدائم والإسراع في تلبيتنا طلب إجراء الفحوصات في برجا وشحيم، وفي إصدار نتائجها".

وشكر أيضًا "خلايا الأزمة واللجان الصحيّة في البلدتين للإجراءات المتّخذة وللمهنية العالية المتّبعة من قبلهم"، مثمّنًا "جهود بلديات إقليم الخروب الّتي تقوم بعملها بهمّة عالية وبسواعد قويةّ، في محاولة منها لاحتواء هذا الوباء". وتمنّى على الأهل في الإقليم "ضرورة الوقاية لمواجهة وباء "​كورونا​"، وهم عوّدونا على حسّ المسؤوليّة العالي، لكي يتخطّى الإقليم كما كلّ ​لبنان​ هذه الأزمة".

وركّز الحجار الّذي زار كذلك بلدة برجا، على أنّ "مفتاح الوقاية هو في الإستخدام الإلزامي للكمّامات في حال خروجهم عند الضرورة من المنزل، مع المحافظة على موجبات التباعد الإجتماعي". وكشف أنّ "بعد اتصالنا بوزير الصحة وبمدير "مستشفى بيروت الحكومي الجامعي"، أخذنا وعدًا بإجراء جولة أُخرى للفحوصات الأسبوع المقبل في شحيم و​مزبود​، وكذلك في ​كترمايا​ وبرجا عند الإقتضاء؛ ونحن نشكرهما لتجاوبهما السريع واهتمامهما اللافت".