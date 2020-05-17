تامر ناقلا عن زاسبكين: روسيا حريصة على لبنان والنظام الديمقراطي والأمن فيه

لفت رئيس "الحركة ال​لبنان​ية الديمقراطية" ​جاك تامر​، إلى "أنّه عقد اجتماعًا مع السفير الروسي في لبنان ​ألكسندر زاسبكين​، جرى خلاله التداول بآخر المستجدات على الساحتين المحليّة والدوليّة".

ونقل تامر عن زاسبكين تأكيده "اهتمام ​روسيا​ بلبنان وحرصها عليه، كما هو حال ​المجتمع الدولي​". ونقل عنه أيضًا وإشارته إلى "أنّه يولي ​الطائفة الأرثوذكسية​، بقيادة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق ​يوحنا العاشر يازجي​ إهتمامًا خاصًّا، كونها تشكّل أساسًا في هذا المشرق العربي، وتؤدّي دورها بفعاليّة بموضوع التعايش، وأنّ روسيا حريصة على النظام الديمقراطي والأمن في لبنان".