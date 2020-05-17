لفت رئيس "الحركة اللبنانية الديمقراطية" جاك تامر، إلى "أنّه عقد اجتماعًا مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين، جرى خلاله التداول بآخر المستجدات على الساحتين المحليّة والدوليّة".
ونقل تامر عن زاسبكين تأكيده "اهتمام روسيا بلبنان وحرصها عليه، كما هو حال المجتمع الدولي". ونقل عنه أيضًا وإشارته إلى "أنّه يولي الطائفة الأرثوذكسية، بقيادة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق يوحنا العاشر يازجي إهتمامًا خاصًّا، كونها تشكّل أساسًا في هذا المشرق العربي، وتؤدّي دورها بفعاليّة بموضوع التعايش، وأنّ روسيا حريصة على النظام الديمقراطي والأمن في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر تامر ناقلا عن زاسبكين: روسيا حريصة على لبنان والنظام الديمقراطي والأمن فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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