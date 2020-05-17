البعريني: لاتخاذ أقصى العقوبات بحق مستشفى السلام الذي تسبب تعنته بوفاة مريضة

حمّل عضو "كتلة المستقبل" النائب ​وليد البعريني​، "تعنّت إدارة "​مستشفى السلام​" في ​القبيات​، مسؤوليّة وفاة مواطنة من بلدة البرج- عكار".

وأوضح في بيان، في معرض شرحه للتفاصيل، أنّ "ذوي المريضة محاسن العمر، نقلوها مساء اليوم إلى المستشفى لإجراء صورة وتحاليل لأنّها تعاني من أمراض بالقلب، وكان لديها موعد من أجل ذلك، ولكن وبحجّة "​كورونا​" والتذرّع بضرورة إجراء فحص "PCR"، رفض المستشفى المذكور إدخالها، على الرغم من أنّ طبيبها الخاص أكّد أنّه "بمجرد دخولها العناية سيجرى لها فحص الـ"PCR"، ولكن الأهم الآن إسعافها لأنّ حالتها الصحيّة بحاجة إلى عناية".

وشدّد البعريني على أنّ "تعنّت إدارة المستشفى أدّى إلى وفاة محاسن، قبل أن تصل إلى المستشفى الحكومي في حلبا، الّذي حاول ذووها نقلها إليه بعد رفض "مستشفى السلام"- القبيات استقبالها". وأعرب عن استنكاره بشدّة "الطريقة اللاأخلاقيّة واللاإنسانيّة، الّتي لا تتناسب أبدًا مع شرف المهنة، والّتي تعاطى بها "مستشفى السلام"- القبيات، واصفًا الأمر بأنّه "حالة قتل متعمّد، عندما يرفض استقبال مريض بحجّة "كورونا" أو غيرها".

وتساءل: "أين يذهب المرضى بغير "كورونا"، بخاصّة من كانوا مثل محاسن بحالات حرجة ومشدّدة؟"، داعيًا ​وزارة الصحة العامة​ إلى "اتخاذ أقصى العقوبات بحقّ المستشفى المذكور، وكلّ من تسول له نفسه أن يقتل نفسًا بريئة كان بمقدوره أن يسعفها من الموت، بحجج واهية لا تمتّ إلى شرف مهنة الطب بصلة".