عطالله: لا أحد يسيّر الرئيس عون وموضوع التهريب يمس الجميع وعلينا التكاتف لضبطه

أكّد الوزير السابق ​غسان عطالله​ أنّ "من الضروري خلق الأجواء الهادئة في البلد، وأي توتّر يضرّ بالجميع، خصوصًا أنّ أولويّات الناس في مكان آخر".

وركّز في مداخلة تلفزيونيّة، تعليقًا على الكلام الأخير لرئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، على أنّ "جعجع يعرف أنّ لا أحد يسيّر رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، مع احترمنا ومحّبتنا لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​. الرئيس عون يتشاور مع من حوله، لكنّه هو صاحب قراره، وقراره منذ سنوات صائب ولديه رؤيّة مستقبليّة".

ولفت عطالله إلى أنّه "لا يمكن ضبط التهريب فقط من الجانب اللبناني، ويجب التنسيق مع جيراننا"، مشدّدًا على أنّ "موضوع التهريب عبر المعابر غير الشرعية يمسّ الجميع، ولذلك علينا التكاتف لضبطه. لدينا مصلحة كبيرة بإيجاد حلّ للتهريب، لأنّه من المواضيع الّتي فيها هدر كبير للدولة".

وأشار إلى "أنّنا إذا ضغطنا في اتجاه تحريك الإخبار الّذي تقدّمنا به في ملفات ​الفساد​ في ​وزارة المهجرين​، يقولون إنّنا نتدخّل ب​القضاء​، وإذا لم نفعل قد تنام الملفات في الأدراج، لذلك ندعو القضاء إلى التحرّك بسرعة".