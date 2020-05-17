مركز الملك سلمان يبدأ بتوزيع 26 ألف سلة غذائية بالتعاون مع جمعية الغنى

بتمويل و اشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية وبالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية في ​لبنان​ وزع 4500 سلة غذائية حتى الآن، وسيتم استكمال توزيع 26000 سلة بمختلف المناطق اللبنانية كما هو مخطط لمشروع تأمين وتوزيع سلل غذائية خلال ​شهر رمضان​ المبارك.

وشملت هذه المساعدات آلاف العائلات من الفئات الأكثر حاجة وتم الحرص على تأمين السلال الغذائية الى مستحقيها في بيوتهم بما في ذلك الأحياء القديمة التي يصعب ولوج السيارات اليها نظرا لضيق أزقتها، حيث لاقت هذه المبادرة تقدير كل من شملتهم في ظل الظروف المعيشية التي تمر بها الكثير من العائلات منذ أشهر جراء ​الأزمة​ الاقتصادية وتداعيات ​فيروس كورونا​.