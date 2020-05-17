أخذ 140 عينة لفحوصات الـ"PCR" من أبناء بلدة جديدة القيطع والنتائج غدا

لفت الخبير بالأمراض الجرثومية الدكتور عيد عازار، الّذي ترأس اليوم الفريق الطبّي والتمريضي الموفد من "​مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي​ في ​بيروت​" (الروم)، إلى بلدة جديدة القيطع بالتعاون مع ​وزارة الصحة العامة​، أنّه "تمّ أخذ 140 عيّنة لفحوصات الـ"PCR" من أبناء البلدة: 125 عيّنة عشوائيّة، و15 عيّنة إعادة فحص لمصابين".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "نتائج الفحوصات ستظهر غدًا، وستُبلَّغ لوزارة الصحة".