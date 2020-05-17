لفت الخبير بالأمراض الجرثومية الدكتور عيد عازار، الّذي ترأس اليوم الفريق الطبّي والتمريضي الموفد من "مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت" (الروم)، إلى بلدة جديدة القيطع بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، أنّه "تمّ أخذ 140 عيّنة لفحوصات الـ"PCR" من أبناء البلدة: 125 عيّنة عشوائيّة، و15 عيّنة إعادة فحص لمصابين".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "نتائج الفحوصات ستظهر غدًا، وستُبلَّغ لوزارة الصحة".
كانت هذه تفاصيل خبر أخذ 140 عينة لفحوصات الـ"PCR" من أبناء بلدة جديدة القيطع والنتائج غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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