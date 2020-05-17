الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية على حدود تونس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي، عن إسقاط ​طائرة​ مسيرة تركية في محيط قاعدة الوطية الاستراتيجية غرب العاصمة طرابلس، على الحدود التونسية، مؤكدة أن "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت طائرة تركية مسيرة من طراز Anka-S والتي يطلق عليها اسم "العنقاء" وأسقطتها في ضواحي قاعدة عقبة بن نافع - قاعدة الوطية الجوية".

وكان الناطق الرسمي باسم ​الجيش الليبي​ اللواء أحمد المسماري،قد أشار إلى أن "​القوات التركية​ موجودة على الأرض في ​ليبيا​ وإنه تم قتل الكثير من الضباط والجنود الأتراك في العاصمة الليبية طربلس". فيما نفى ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، سقوط قتلى في صفوف القوات التركية في ليبيا.