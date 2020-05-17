الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية على حدود تونس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي، عن إسقاط طائرة مسيرة تركية في محيط قاعدة الوطية الاستراتيجية غرب العاصمة طرابلس، على الحدود التونسية، مؤكدة أن "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت طائرة تركية مسيرة من طراز Anka-S والتي يطلق عليها اسم "العنقاء" وأسقطتها في ضواحي قاعدة عقبة بن نافع - قاعدة الوطية الجوية".
وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري،قد أشار إلى أن "القوات التركية موجودة على الأرض في ليبيا وإنه تم قتل الكثير من الضباط والجنود الأتراك في العاصمة الليبية طربلس". فيما نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، سقوط قتلى في صفوف القوات التركية في ليبيا.
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