تسجيل 11 حالة وفاة جديدة و214 إصابة بفيروس "كورونا" في الفيليبين

أفادت وزارة الصحة الفيليبينية بـ"تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و214 إصابة جديدة".
وأوضحت في بيان، أنّ "العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" ارتفع إلى 12305، معظمها في العاصمة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 817"، لافتةً إلى أنّ "عدد المتعافين من المرض بلغ 2561، بعد تعافي 100 وحالة إضافيّة".
وكانت قد بدأت الفيليبين اليوم السبت في تخفيف إجراءات العزل العام في العاصمة ومدن كبرى أُخرى، بهدف تشغيل الاقتصاد تدريجيًّا، بعد تضرّره بإجراءات الحجر الصحي المفروضة لمواجهة "كورونا".
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