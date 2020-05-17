السلطات الصحية الماليزية: رصد حالة وفاة و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت السلطات الصحيّة في ​ماليزيا​، أنّه "تمّ رصد 17 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ممّا يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6872 حالة". وأعلنت "تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 113 حالة".

وكانت قد أعلنت وكالة "فرانس برس"، أنّه "سُجّلت رسميًّا أكثر من أربعة ملايين و588 ألفًا و360 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء انتشار الفيروس"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 309296 حالة وفاة في العالم منذ ظهور "كورونا" في كانون الأول في الصين"، بحسب حصيلة وضعتها الوكالة حتّى الساعة 19:00 (ت غ) من مساء اليوم السبت استنادًا الى مصادر رسميّة.