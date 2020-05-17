سلطات كينيا تغلق حدود تنزانيا والصومال بعد تسجيل 50 وفاة و830 إصابة بكورونا

أمر رئيس ​كينيا​ ​أوهورو كينياتا​ بوقف التنقلات بين بلاده و​تنزانيا​ و​الصومال​ المجاورتين للحد من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد قائلا: "سيتم وقف حركة الأفراد والمركبات الناقلة للركاب من وإلى الأراضي الكينية عبر الحدود الدولية بين كينيا وتنزانيا، والإجراءات ذاتها ستطبق على الحدود مع الصومال". واستثنى الرئيس من ذلك شاحنات النقل، لكنه أعلن أن السائقين سيخضعون لفحص كورونا.

وسجلت كينيا 830 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و50 وفاة، حيث مددت حظر التجوال الممتد من الغروب وحتى الفجر لمدة 21 يوما ومنع الدخول والخروج من المناطق المتضررة بشدة من الوباء.