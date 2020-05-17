أمر رئيس كينيا أوهورو كينياتا بوقف التنقلات بين بلاده وتنزانيا والصومال المجاورتين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد قائلا: "سيتم وقف حركة الأفراد والمركبات الناقلة للركاب من وإلى الأراضي الكينية عبر الحدود الدولية بين كينيا وتنزانيا، والإجراءات ذاتها ستطبق على الحدود مع الصومال". واستثنى الرئيس من ذلك شاحنات النقل، لكنه أعلن أن السائقين سيخضعون لفحص كورونا.
وسجلت كينيا 830 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و50 وفاة، حيث مددت حظر التجوال الممتد من الغروب وحتى الفجر لمدة 21 يوما ومنع الدخول والخروج من المناطق المتضررة بشدة من الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات كينيا تغلق حدود تنزانيا والصومال بعد تسجيل 50 وفاة و830 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.