فرانس برس: تسجيل أكثر من 300 ألف وفاة و4.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم

كشفت وكالة "فرانس برس"، أنّه "سُجّلت رسميًّا أكثر من أربعة ملايين و588 ألفًا و360 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء انتشار الفيروس"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 309296 حالة وفاة في العالم منذ ظهور "كورونا" في كانون الأول في الصين"، بحسب حصيلة وضعتها الوكالة حتّى الساعة 19:00 (ت غ) من مساء اليوم السبت استنادًا الى مصادر رسميّة.

وأوضحت أنّ "منذ آخر تعداد يوم أمس الجمعة (الساعة 19:00)، سُجّلت 4676 وفاة و96569 إصابة جديدة في العالم. وسَجّلت الولايات المتحدة الأميركية أعلى حصيلة ضحايا جديدة بـ1247 وفاة، تليها البرازيل مع 824 وفاة، وبريطانيا مع 468 حالة".