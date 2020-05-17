تسجيل 71 وفاة جديدة بكورونا في موسكو ليبلغ المجموع 1503 وفيات

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 71 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ في العاصمة ​موسكو​، في تراجع طفيف مقارنة مع إحصائية أمس الجمعة.

وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، إلى أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1503 أشخاص، بعد أن كانت 1432 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في ​روسيا​، حيث سجلت فيها 138969 إصابة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح الأحد 272043 حالة، بينها 2537 وفاة و63166 شفاء.