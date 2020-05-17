13 حالة وفاة جديدة و529 إصابة بفيروس "كورونا" في إندونيسيا

كشف المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، أنّه "تمّ تسجيل 529 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد"، ليصل عدد الحالات الإجمالي إلى 17025".

ولفت في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إلى أنّ "​إندونيسيا​ سجّلت أيضًا 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات بمرض "​كوفيد 19​" إلى 1089"، موضحًا أنّ "إندونيسيا فحصت 135726 شخصًا". وأشار إلى أنّ "35069 مريضًا يخضعون للعلاج في أنحاء البلاد من مشاكل حادّة بالجهاز التنفّسي".