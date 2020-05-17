تسببت الأمطار الغزيرة، التي هطلت في منطقة موروغورو في شرق تنزانيا، بمقتل 11 شخصا، بينهم أطفال.
وأشار قائد الشرطة المحلية ويلبرود موتافونغوا، إلى أن الوفيات وقعت في حادثين سجلتها السلطات المحلية ليلة الجمعة إلى السبت، في قريتين مختلفتين، فقد مات أربعة من أفراد عائلة واحدة بعد سقوط جدار على منزلهم، نتيجة هطول أمطار غزيرة طوال الليل، وبين الضحايا في قرية كوندي، ولقي سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال حتفهم بعد أن جرفتهم السيول التي تسببت بها الأمطار ... جرفهم التيار عندما كانوا نائمين في منزلهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 شخصا نتيجة الأمطار الغزيرة في شرق تنزانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.