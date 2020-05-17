مقتل 11 شخصا نتيجة الأمطار الغزيرة في شرق تنزانيا

تسببت ​الأمطار​ الغزيرة، التي هطلت في منطقة موروغورو في شرق ​تنزانيا​، بمقتل 11 شخصا، بينهم أطفال.

وأشار قائد الشرطة المحلية ويلبرود موتافونغوا، إلى أن الوفيات وقعت في حادثين سجلتها السلطات المحلية ليلة الجمعة إلى السبت، في قريتين مختلفتين، فقد مات أربعة من أفراد عائلة واحدة بعد سقوط جدار على منزلهم، نتيجة هطول أمطار غزيرة طوال الليل، وبين الضحايا في قرية كوندي، ولقي سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال حتفهم بعد أن جرفتهم ​السيول​ التي تسببت بها الأمطار ... جرفهم التيار عندما كانوا نائمين في منزلهم".