تسجيل 96 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا وارتفاع الإجمالي إلى 27625 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية "تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة في فرنسا إلى 27625 حالة"، في أعلى رابع عدد وفيات في العالم.
وأوضحت في بيان، أنّ "عدد الأشخاص الخاضعين للعلاج في المستشفيات تراجع من 19861 إلى 19432 شخصًا، كما انخفض عدد الأشخاص في وحدات الرعاية المركّزة من 2203 إلى 2132 شخصًا".
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