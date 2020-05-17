تسجيل 96 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا وارتفاع الإجمالي إلى 27625 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية "تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة في ​فرنسا​ إلى 27625 حالة"، في أعلى رابع عدد وفيات في العالم.

وأوضحت في بيان، أنّ "عدد الأشخاص الخاضعين للعلاج في ​المستشفيات​ تراجع من 19861 إلى 19432 شخصًا، كما انخفض عدد الأشخاص في وحدات الرعاية المركّزة من 2203 إلى 2132 شخصًا".