سلطات الأردن تعيد نحو 4 آلاف من مواطنيه العالقين بـ12 دولة بسبب كورونا

تمكنت ​السلطات الأردنية​ من إعادة نحو 4 آلاف أردني من 12 دولة تقطعت بهم السبل في الخارج إثر انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد. حيث أشرفت القوات الأردنية وبالتنسيق مع مختلف ​الأجهزة الأمنية​ والمؤسسات الحكومية وإدارة المطار، لليوم الثاني على التوالي، على إجراءات استقبال الطلبة الأردنيين، حسب التعليمات الصادرة من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

ولفت مدير أمن وحماية المطارات العميد الركن خالد الشنتير، إلى أن "وحدات وتشكيلات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكومية تستمر في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إخلاء القادمين إلى أرض المملكة، وتشمل المرحلة الثانية إعادة المسافرين من 12 دولة حيث وصلت لغاية مساء هذا اليوم 10 رحلات من ​القاهرة​ وجدة ودبي و​اسطنبول​ ولندن و​الرياض​ و​أبو ظبي​، وكان عدد المسافرين 1976 مسافرا وسيعلن عن باقي التفاصيل لاحقا.

وأشار العميد الركن الشنتير إلى مغادرة أعداد من الرعايا الأجانب والأشقاء العرب من أرض المملكة إلى دولهم حيث وصل عددهم خلال 48 ساعة الماضية إلى 223 مسافرا.