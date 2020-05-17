مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين بإطلاق نار شرق كندا

أفادت ​الشرطة الكندية​ عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بحادث ​إطلاق نار​ وقع ليل السبت في مدينة أوكفيل بمقاطعة أونتاريو شرق كندا، مؤكدة أن "الحادث وقع في حوالي الساعة 03:10 أمام مبنى شركة، حيث تم العثور على جثة رجل و3 أشخاص مصابين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لكن أحدهم فارق الحياة لاحقا بينما لا يزال الاثنان الآخران يتلقيان العلاج".

وأشارت الشرطة في بيان أنها "لم تنفذ أي اعتقالات على خلفية إطلاق النار حتى الآن، مرجحة أن يكون الحادث هجوما قد تم التخطيط له مسبقا، وأنه تم نشر وحدات كثيرة في موقع الهجوم فيما يجري ضباطها التحقيق في الحادث، وطلبت من الأهالي الابتعاد من مكان إطلاق النار".