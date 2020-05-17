أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن التجمعات التي ستنظم في طهران ضد إسرائيل في الذكرى يوم القدس ستتضمن مسيرات بالسيارات وليس سيرا على الأقدام في الشوارع تفاديا لنشر فيروس كورونا، حيث سيكون "الحرس الثوري الإيراني مسؤولا عن تنظيم تلك التجمعات، وسيردد المشاركون الشعارات ويلوحون بالرايات من داخل سياراتهم".
وأشار روحاني إلى أن "يوم القدس سيتم كالمعتاد في 218 بلدة ومدينة أخرى، حيث تفشي كورونا أقل حدة من العاصمة، حيث أن خطر الفيروس ما زال موجودا ولكن الوضع أفضل الآن عن ذي قبل".
تجدر الإشارة إلى أنه يتم تنظيم يوم القدس سنويا في آخر جمعة من رمضان والتي توافق هذا العام 22 أيار.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: سيتم إحياء يوم القدس بمسيرات سيارة وليس على الأقدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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