ترودو: صادقنا على إجراء أول اختبارات سريرية للقاح ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، أن ​وزارة الصحة​ الكندية صادقت على إجراء أول اختبارات سريرية للقاح تم تصميمه في كندا ضد ​فيروس كورونا​، مشيرا إلى أن "الاختبارات ستجري في مركز دراسة اللقاحات التابع لجامعة دولهاوزي بمقاطعة نوفا سكوتيا، وفي حال تحقيق نجاح اختبارات هذا اللقاح، فإنه سيكون بإمكاننا بدء إنتاجه و توزيعه هنا، في بلادنا".

وتعتبر كندا الدولة الـ14 في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ 74993حالة، والـ9 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة بـ5595 حالة.