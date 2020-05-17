ترودو: صادقنا على إجراء أول اختبارات سريرية للقاح ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن وزارة الصحة الكندية صادقت على إجراء أول اختبارات سريرية للقاح تم تصميمه في كندا ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن "الاختبارات ستجري في مركز دراسة اللقاحات التابع لجامعة دولهاوزي بمقاطعة نوفا سكوتيا، وفي حال تحقيق نجاح اختبارات هذا اللقاح، فإنه سيكون بإمكاننا بدء إنتاجه و توزيعه هنا، في بلادنا".
وتعتبر كندا الدولة الـ14 في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ 74993حالة، والـ9 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة بـ5595 حالة.
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