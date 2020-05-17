تسجيل 41 وفاة بكورونا بتركيا بانخفاض لمعدل الوفيات اليومي ليبلغ 4096

سجلت تركيا تراجعا لافتا جديدا للوفيات جراء فيروس كورونا على أساس يومي، حيث انخفض هذا المعدل إلى 41 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 4096.
وأفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها السبت، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1610 ليصل إلى 148067 حالة، ما يشير إلى تراجع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة.
وذكر أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 108137 شخصا بعد تسجيل 2004 حالات شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى 73%، مؤكداً استمرار التراجع في أعداد المرضى بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة، داعيا إلى الالتزام بالبقاء في المنازل.
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