الرئيس البرازيلي ينتقد تدابير الحجر مجددا

ساو باولو: جدّد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو السبت انتقاده لتدابير الحجر المفروضة في البلاد، وذلك في وقت توشك البرازيل على تجاوز عتبة 15 ألف وفاة جراء كوفيد-19.
وقال الرئيس اليميني المتشدد على تويتر "البطالة، الجوع والفقر تمثل مستقبل المساندين لطغيان العزل الكامل".
وبتسجيلها 218223 إصابة على الأقل و14817 وفاة، باتت البرازيل في المرتبة السادسة عالميا على قائمة الدول الأكثر تضررا.
لكن خبراء يقدرون أن العدد الحقيقي للإصابات قد يكون 15 مرة اكبر من الرقم المعلن، وذلك لعدم اجراء عدد كاف من الفحوص.
ويدعم الرئيس بولسونارو "العودة إلى الوضع العادي" لتجنب تضرر الاقتصاد.
وأعاد السبت نشر فيديو على تويتر لأربع دقائق يحمل عنوان "كيفية تحقيق حلم المناعة".
ويظهر فيه شخص مجهول يقدم نفسه كطبيب ويؤكد أن "ما يحدد إن كان الشخص سيعيش أو سيموت عند الإصابة بالفيروس هي مناعته"، ما يعني أن العنصر الاهم "ليس قوّة الفيروس بل ضعف الناس".
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