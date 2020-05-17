احتجاجات ضد قيود الاغلاق في بريطانيا

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نصر المجالي: نفذت الشرط البريطانية، اليوم السبت، عددا من حالات الاعتقال لأشخاص شاركوا في مظاهرات ضد قيود الإغلاق الحكومية بسبب الفيروسات التاجية، ومن بين هؤلاء المعتقلين بيرس كوربين شقيق زعيم حزب العمال المعارض السابق جيرمي كوربين.

وقد واجهت شرطة العاصمة البريطانية حشودا من المتظاهرين في حديقة هايد بارك في قلب لندن، وأعلنت في بيان عن أنه في المشاهد التي تكررت مع تجمعات صغيرة في أنحاء البلاد، تم اعتقال تسعة عشر شخصًا وإعفاء عشرة آخرين من الغرامات في الموقع خلال احتجاج على قيود فيروس التاجي.

وكان من بين المعتقلين بيرس شقيق جيريمي كوربين البالغ من العمر 73 عامًا ، والذي شوهد محاطًا بضباط الشرطة وهو يشق طريقه عبر الحشود. وقد شوهد لاحقًا وهو يُزال في الأصفاد، بعد أن حمل في وقت سابق لافتة كتب عليها: "إنهاء الإغلاق الآن - خدمة NHS مجانية لحفظ تلك التي تركتها وراءها".

حركة الحرية

ونظمت الاحتجاجات في لندن "حركة الحرية البريطانية" مع مزيد من المظاهرات في غلاسكو وإدنبره ونوتنغهام وبليموث وساوثهامبتون وكارديف وبارنستابل في ديفون.

قال نائب المفوض المساعد للشرطة لورانس تايلور: "مع تخفيف القيود، توقعنا تمامًا أن تكون المساحات المفتوحة مشغولة في نهاية هذا الأسبوع، لقد كان من دواعي سرورنا أن نرى الناس يمتثلون إلى حد كبير لتوجيهات الحكومة".

وأضاف: "كان من المخيب للآمال أن مجموعة صغيرة نسبيًا في هايد بارك اجتمعت للاحتجاج على اللوائح في خرق واضح للتوجيه، مما يعرض أنفسهم والآخرين لخطر الإصابة".

وتابع تايلور: مرة أخرى، اتخذ الضباط نهجًا محسوبًا وحاولوا اقناع المجموعة في التفرق. لكن من الواضح أنهم لم يكن لديهم نية للقيام بذلك، وبالتالي أدى ذلك إلى اعتقال 19 شخصًا، و 10 آخرين مع إشعار عقوبة ثابتة.

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ووسط مشاجرات مع الشرطة، تم أخذ شقيق زعيم حزب العمال السابق بعيدًا بعد أن ظهر وبيده مكبر صوت يصرخ بـ"نظريات مؤامرة حول ارتباط الوباء بـ 5G، وهي الشركة الصينية المتعاقدة على خطوط اتصال ومشاريع بريطانية".

نظرية المؤامرة

وقال كوربين الشقيق أيضًا إن "التطعيم ليس ضروريًا" وأن "أبراج 5G سيتم تثبيتها في كل مكان"، مضيفًا: "5G يعزز أي شخص مصاب بمرض كوفيد، لذا فهم يعملون معًا".

وحمل متظاهرون، من ركن المتحدثين الشهير في حديقة هايد بارك لافتات تحمل شعارات مثل "الحرية ضد الخوف" وذلك على مرأى من الشرطة، بما في ذلك تواجد الشرطة الخيالة.

ويشار إلى أنه عندما بدأ الناس يتجمعون في منتصف النهار يوم السبت، في حديقة هايد بارك، كانت الأرقام الأولية محدودة، مع تحرك الشرطة لإبقاء المشهد تحت السيطرة.

ومع تزايد الأرقام، واصلت الشرطة جهودها لتفريق الحشود وإبقاء الناس يتحركون، لتجنب السيناريو الخطير للتجمع الجماعي على مقربة من بعضهم بعضا.

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