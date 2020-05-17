شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى تركى معارض: حزبا باباجان وداود أوغلو سيدخلان البرلمان بدعم المعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي أورهان أوغور أوغلو إن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا سيساعد حزبين شكلهما المنشقون من حزب العدالة والتنمية الحاكم في دخول البرلمان.

قال أوغور أوغلو في مقال له نشره موقع جريدة الزمان التركية إن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أخبره أن حزبه سيسعى لدعم الأحزاب الجديدة على تخطي نسبة 10 % بالبرلمان من أجل دعم الديمقراطية، وأكد أنه “يجب تمثيل كل حزب في المجلس”.

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وأضاف أوغور أوغلو إن كلا من حزب الديمقراطية والتقدم وحزب المستقبل سينضم إلى تحالف الأمة الانتخابي الذي يضم أحزاب المعارضة الرئيسية في مقابل تحالف الجمهور الذي شكله حزب العدالة والتنمية الحاكم مع حزب الحركة القومية.

الكاتب أوغور أوغلو قال إن باباجان وداود أوغلو على دراية جيدة بنقاط القوة والضعف لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن المرجح أن يجذبا أصوات حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة.

يشار إلى أن نظام التحالف الانتخابي الذي تم تقديمه قبل الانتخابات الوطنية في عام 2018 يسمح للأحزاب، التي تقل أصواتها عن عتبة الـ 10 في المائة، بالحصول على مقاعد في البرلمان إذا كانت جزءًا من تحالف حصل على أكثر من 10 بالمائة من الأصوات.