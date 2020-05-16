كورونا تنتشر في إفريقيا.. 2664 وفاة وأكثر من 80 ألف إصابة في القارة السمراء

بلغ إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد بالقارة الإفريقية ما لا يقل عن 2664 حالة، وذلك منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي، مع تسجيل 80 ألفا و616 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 30 ألفا و812 حالة شفاء.

وفي جنوب إفريقيا، ارتفع عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بالمرض إلى 13 ألفا و 524حالة، مما جعلها الدولة الأكثر تأثرا بالجائحة بإفريقيا، فيما بلغ عدد حالات الوفاة بها 247 حالة، مقابل 6083 حالة شفاء.

ومن بين دول القارة الأكثر تأثرا بـ (كوفيد-19) بعد جنوب إفريقيا، تأتي مصر التي سجلت بها 11 آلاف و228 إصابة مؤكدة، منها 592 وفاة، و2799 حالة تماثلت للشفاء، والجزائر بـ6821 حالة إصابة مؤكدة منها 542 حالة وفاة، و3409 حالات تماثلت للشفاء، فيما ارتفع عدد الحالات المؤكدة بغانا إلى 5638 حالة، من بينها 28 حالة وفاة، و1460 حالة شفاء.

من جهتها، سجلت تونس 1035 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 45 حالة وفاة، و802 حالة شفاء، بينما عرف المغرب، تسجيل 6741 حالة إصابة بفيروس (كوفيد-19)، من بينها 3487 حالة تماثلت للشفاء، و192 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 78 ألفا و263 حالة.

Advertisements

كما تأثرت دول إفريقية أخرى بجائحة فيروس كورونا، مثل كوت ديفوار (017 .2 حالة إصابة و24 حالة وفاة)، الكاميرون (3.105 حالة إصابة و140 حالة وفاة)، النيجر (885 حالة)، بوركينا فاسو (780 حالة)، نيجيريا (5.450 حالة)، غينيا (2.531 حالة)، جيبوتي (1309 حالة)، السنغال (2.429 حالة)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (1.370 حالة).

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 830 حالة إصابة مؤكدة في كينيا، و287 حالة في رواندا، و806 حالات في مالي، فيما سجلت في إثيوبيا 306 حالات إصابة بالفيروس، منها 5 حالات وفاة و113 حالة شفاء.

وفي الصومال، تم تسجيل 1284 حالة إصابة، منها 53 حالة وفاة و135 حالة شفاء، بينما أحصت الغابون 1.209 حالة إصابة، منها 10حالات.