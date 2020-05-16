في 24 ساعة.. تسجيل 0 إصابة بكورونا في جهة الرباط

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة أنه لم يتم، خلال الساعات الـ24 الماضية، تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) على صعيد الجهة.
وكشفت معطيات الرصد الصحي للمديرية الخاصة بمرض “كوفيد-19″، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 663 حالة إلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم السبت، مشيرة إلى أنه يوجد، ضمن 663 حالة إصابة مؤكدة 274 حالة نشيطة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل تماثل 22 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ليصل إجمالي حالات التعافي بالجهة إلى 378 حالة، في حين ظل عدد الوفيات مستقرا في 11 حالة وفاة جراء الإصابة بالمرض.
وعلى الصعيد الوطني، فقد تم تسجيل 89 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 6741 حالة.
أما عدد حالات الوفاة فقد ارتفع خلال الساعات ال24 الأخيرة إلى 192، بعد تسجيل حالتين جديدتين.
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