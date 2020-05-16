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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تطلق مشروع كسوة العيد بشبوة اليمنية والان مع التفاصيل
السبت 16 مايو 2020
أطلقت دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد على أسر الشهداء بمحافظة شبوة، في إطار الجهود التي تبذلها لمساعدة الأسر التي فقدت معيلها.
ووزع فريق الهيئة 1100 قسيمة مشتريات من عدة مراكز تجارية بمحافظة شبوة استهدفت أسر الشهداء والأيتام وأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأشد حاجة.
وأكد المهندس مبارك بن حمامة المشرف الميداني لفريق الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة أن الهيئة سارعت بتنفيذ المشروع حرصاً منها على إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب أسر الشهداء ومشاركتها فرحة العيد وإشعارها بروح الأخوة والتضامن معها.
من جانبهم، أعرب المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على الاهتمام الكبير الذي توليه لأسر الشهداء ووقوفها الدائم معها، ورفع المعاناة عنها، مؤكدين أهمية مثل هذه المشاريع الخيرة التي سيكون لها أثر طيب في نفوس المستهدفين.
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