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مساعدات غذائية إماراتية لأهالي حضرموت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 16 مايو 2020

قدمت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 1000 سلة غذائية تزن نحو 43 طنا لأهالي مديرية دوعن بمحافظة حضرموت اليمنية، استفاد منها 5 آلاف شخص.

 

يأتي ذلك في إطار جهود دولة الإمارات الإغاثية والإنسانية لمساعدة أهالي محافظة حضرموت لتطبيع أوضاعهم الإنسانية في إطار خطة عاجلة وضعتها الهيئة للتدخل الإنساني والتخفيف عن الأسر المتضررة التي تأثرت بشكل مباشر من توقف العمل ومنع التجول الذي يطبق في اليمن كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس .

 

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وأعرب أهالي مديرية دوعن عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لوقوفها إلى جانبهم في هذه الظروف الاستثنائية ما ترك أثراً طيباً في نفوسهم، مشيدين بجهود الإمارات ومساعداتها الإنسانية المتواصلة لإغاثة أبناء حضرموت.

 

ووزعت هيئة الهلال الأحمر الإمارات منذ حلول شهر رمضان المبارك مئات الأطنان من المواد الغذائية على أهالي مديريات محافظة حضرموت، والتي شكلت دعما لآلاف العائلات المتضررة من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات بمواجهة كورونا.

 

وبلغ عدد السلال الغذائية التي قدمتها الإمارات منذ بداية عام 2020 بلغت 19.580 سلة غذائية تزن 1119 طناً و333 كيلو جراما استهدفت 97900 فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

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