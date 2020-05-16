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شكوك حول حصيلة الوفيات الرسمية بكورونا في روسيا

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شكك خبراء في حصيلة الوفيات الرسمية جراء فيروس التي تبلغ عنها السلطات الروسية.

ويقول مسؤولون روس إن 2305 أشخاص توفوا حتى الآن بفيروس كورونا من إجمالي 252 ألفا و245 إصابة مؤكدة منذ بدء الوباء، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وتخطت حالات الإصابة الروسية يوم الثلاثاء، تلك التي سجلتها إسبانيا. وكانت إسبانيا قد سجلت نحو 231 ألف إصابة و 27 ألف وفاة .

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وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تجري محادثات مع روسيا بشأن الإحصاءات التي تصدرها البلاد عن عدد وفيات كورونا، التي تقل حاليا بنسبة 9ر0% عن المتوسط العالمي والأقل بين الدول التي لديها أعلى عدد من الإصابات.

ونقلت بلومبرج عن ميليتا فيونوفيتش، كبيرة ممثلي المنظمة في روسيا: "نحن كمنظمة الصحة العالمية نناقش عن كثب هذا الأمر مع السلطات الروسية".

وأضافت: "إنهم ينظرون في حصيلة الوفيات الإجمالية للنظر فيما إذا تم إسقاط شيء ما"، وقالت إنها لا تصدق أن تكون السلطات تقوم عمدا بالتقليل من حصيلة الوفيات.

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