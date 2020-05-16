شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك يكشف سبب تجدد إصابات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، اليوم، إن حالات كوفيد-19 الجديدة المؤكدة في الولاية مصدرها في الغالب أشخاص خرجوا من منازلهم إلى المتاجر أو لممارسة الرياضة أو لقاء آخرين، وليس من بين العاملين الأساسيين. وذكر في مؤتمره الصحفي اليومي عن فيروس كورونا أن "هذا الشخص أصيب وذهب إلى المستشفى أو أصيب وذهب إلى البيت وأصاب الآخرين الموجودين في البيت"، مشيرا إلى أن معدل الإصابة بين العاملين الأساسيين أقل من الجمهور العام وتلك الحالات الجديدة مصدرها في الغالب أشخاص لا يعملون.

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