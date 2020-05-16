أول احتجاج لـ"السترات الصفراء" بعد تخفيف فرنسا قيود كورونا

احتشد متظاهرو حركة السترات الصفراء في عدة مدن فرنسية، السبت، للمرة الأولى منذ تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.



وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير، إن الحد الأقصى المسموح به لكل تجمع هو 10 أشخاص، ومع ذلك نظم أعضاء الحركة في باريس وليون ومرسيليا ومونبلييه وستراسبورج مسيرات في الشوارع، إلا أن عددهم كان أقل بكثير ممن شاركوا في المسيرات قبل الجائحة.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن المتظاهرين في العاصمة الفرنسية نظموا مسيرتهم في ساحة الجمهورية، والشرطة حذرتهم عدة مرات، وألقت القبض على شخصين.

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وأشارت صحيفة "لا ديبيش" إلى أن أصحاب المتاجر في تولوز طالبوا باحتجاج مناهض للسترات الصفراء، حيث يعارضون السماح للسترات الصفراء باستئناف الاحتجاجات كل سبت، لأنه يضر بالأعمال التجارية.

وبدأت فرنسا، الإثنين، في تخفيف اجراءات الإغلاق، حيث تمكن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق منخفضة العدوى من الذهاب إلى الشاطئ، وأعاد مسؤولون محليون فتح شواطئ مختارة في شمال فرنسا وسواحل البحر الأبيض المتوسط.

وسجلت فرنسا،السبت، 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، في حصيلة هي الأقل خلال الأيام السابقة.