زيمبابوي تمدد "قيود كورونا" حتى إشعار آخر

الخليج 365 - وكالاتالأحد 2020/5/17 12:19 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن رئيس زيمبابوي اميرسون منانجاجوا، السبت، استمرار إجراءات الإغلاق المفروض للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، حتى إشعار آخر، مع مراجعتها كل أسبوعين.
وأضاف، أن القيود اثبتت نجاحها حتى الآن، بحيث لم تنتقل العدوى على نطاق واسع، ولا تزال الأرقام أقل من التوقعات الأولية.
وتابع منانجاجوا، أن منظمة الصحة العالمية صنفت انتقال فيروس كورونا في زيمبابوي بأنه "متقطع مع وصول حالة أو أكثر من الخارج أو تم الكشف عنها محليًا".
وأشار في خطاب بثه التلفزيون العام، إن هذه يشير إلى أنه رغم محدودية الفحوص التي اجريت، فقد يكون لدى بلدنا مسار منخفض لكوفيد-19".
وأوضح بأن هناك دولا أخرى في جنوب الصحراء الكبرى سجلت مسارات مماثلة، لذلك ستستمر زيمبابوي في الإغلاق لفترة غير محددة، سيكون لدينا مراجعات كل أسبوعين لتقييم التقدم من عدمه".
وفرضت زيمبابوي إغلاقا وطنيا في 30 مارس/ آذار، وسجلت البلاد 42 إصابة، وأربع وفيات، بعد إجراء أكثر من 25000 اختبار.
وحذّر الأطباء المحليون من أن المنظومة الصحية في زيمبابوي سيئة التجهيز، ولا يمكنها التعامل مع تفشي جائحة كوفيد-19.
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