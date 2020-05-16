مقتل 6 أشخاص في أعمال عنف شمالي نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية، السبت، أن 6 أشخاص قتلوا في أعمال عنف عرقية في ولاية أداماوا شمال البلاد.



وقال المتحدث باسم شرطة الولاية النيجيرية سليمان نغورجي: "عُثر على ست جثث جراء أعمال العنف التي اندلعت الجمعة، لقد كان عنفا عرقيا بدأ عقب خلاف بين مجموعة هوسا وقبيلة تشابو بعد حادث دراجة ثلاثية العجلات".

وأضاف: أن عشرات المنازل أحرقت خلال أعمال العنف، ما أجبر مئات على النزوح في اتجاه مدرسة، وتم نشر مجموعة مشتركة من الجيش والشرطة "للحفاظ على القانون والنظام" والقبض على مرتكبي أعمال العنف".

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وأفاد مكتب حاكم الولاية أحمدو فنتيري، أنه زار القرية وصدم لحجم الدمار "المثير للقلق".

وقال سكان محليون إن عشرات الجثث دفنت في أعقاب الاشتباكات، وأوضح أحد السكان، ويدعى إيساكو يايا :"دفنا هذا الصباح 35 جثة لأقارب لنا قتلوا في أعمال العنف".

والتوترات العرقية في المجتمعات الريفية شائعة، وتغذيها الصراعات على السلطة السياسية، والموارد الاقتصادية المحدودة.