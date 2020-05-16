حصيلة إصابات كورونا في العالم تقترب من 4.6 ملايين شخص والوفيات 308019

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا المستجد في العالم 4 ملايين و597 ألفا و770 شخصا حتى اليوم السبت. جاء ذلك حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية. كما أسفر مرض كوفيد19- الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عن وفاة 308 آلاف و19 شخصا بشكل إجمالي على مستوى العالم، حسب البيانات نفسها.

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