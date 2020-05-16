انت الان تتابع تراجع الوفيات اليومية بكورونا في إيطاليا إلى أدنى مستوى منذ 9 مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد وفيات فيروس كورونا تراجع إلى 153 حالة اليوم السبت مقابل 242 وفاة أمس الجمعة في أدنى حصيلة منذ التاسع من مارس آذار.

وأضافت الوكالة أن الإصابات الجديدة زادت 875 حالة اليوم السبت مقابل 789 أمس الجمعة.

وذكرت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا منذ ظهور الفيروس في 21 فبراير شباط وصل إلى 31763 شخصا وهو ثالث أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

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وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 224760 ، وهي خامس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة واسبانيا وبريطانيا وروسيا.

وتراجع عدد الأشخاص الحاملين للمرض حاليا من 72070 أمس الجمعة إلى 70187 اليوم السبت.

وانخفض أيضا عدد المرضى بوحدات الرعاية الفائقة إلى 775 اليوم السبت مقابل 808 أمس الجمعة في تراجع مستمر منذ فترة. كما بلغ عدد المتعافين من العدوى 122810 اليوم السبت مقابل 120205 أمس الجمعة.