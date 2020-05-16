ليبيا.. مليشيا السراج تقطع "المياه والكهرباء" عن شرق طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

في استمرار لحرب التجويع والتعطيش التي تنتهجها حكومة فايز السراج ضد المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس والمدن الداعمة للجيش الوطني شرقي طرابلس، قامت المليشيات بقطع التيار الكهربائي عن محطات رفع المياه.



وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في ليبيا (شبكة مياه الشرب) إن استمرار انقطاع الكهرباء عن الحقلين الجنوبي والشمالي منذ 9 مايو/أيار الجاري بسبب اعتداء مجموعة خارجة عن القانون سيسبب استمرار انقطاع المياه عن المناطق شرقي طرابلس.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون أجبرت المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بمحطة الكهرباء (النهر 1) على فصل الكهرباء عن الحقلين رغم الجهود التي بذلت من بعض الحكماء والأعيان بالمنطقة ولكن دون أي جدوى، وفقا للعين.

وأضاف الجهاز إن هذا الانقطاع لحقه انقطاع آخر عن حقل الآبار الشرقي منذ الخميس نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات ضخ المياه.

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وأوضح أن انقطاع التيار الكهربائي والإظلام التام على المنطقة الغربية والجنوبية نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الحقلين الجنوبي والشرقي.

وأشار الجهاز إلى أن انقطاع التيار الكهربائي عن الحقل سيترتب عليه انقطاع المياه عن مدن ومناطق الاستهلاك -ترهونة وبني وليد- ومدينة طرابلس إلى حين إعادة الكهرباء.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام مجموعة مسلحة غير معلنة التبعية بمحاصرة محطة الخمس الكهربائية ما أدى إلى حالة إطفاء عام طالت الجناح الغربي والجنوبي من المحطة نتيجة فصل “دوائر 220” الرابطة بين محطة توليد الخمس وخطوط النقل.

وتفرض المليشيات حصارا على المدن الداعمة للجيش وعلى رأسها ترهونة التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي منذ نحو شهر.

ولا يزال الطيران التركي المسير يستهدف المدنيين وعربات النقل المدنية وصهاريج الوقود وسيارات الإسعاف.

كما استهدف الطيران التركي المسير قوافل الإمدادات الصحية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، إلى مدينتي ترهون وبني وليد.