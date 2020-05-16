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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 6 أشخاص في أعمال عنف شمالي نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الشرطة النيجيرية، السبت، أن 6 أشخاص قتلوا في أعمال عنف عرقية في ولاية أداماوا شمال البلاد.
وقال المتحدث باسم شرطة الولاية النيجيرية سليمان نغورجي: "عُثر على ست جثث جراء أعمال العنف التي اندلعت الجمعة، لقد كان عنفا عرقيا بدأ عقب خلاف بين مجموعة هوسا وقبيلة تشابو بعد حادث دراجة ثلاثية العجلات".
وأضاف: أن عشرات المنازل أحرقت خلال أعمال العنف، ما أجبر مئات على النزوح في اتجاه مدرسة، وتم نشر مجموعة مشتركة من الجيش والشرطة "للحفاظ على القانون والنظام" والقبض على مرتكبي أعمال العنف".
وأفاد مكتب حاكم الولاية أحمدو فنتيري، أنه زار القرية وصدم لحجم الدمار "المثير للقلق".
وقال سكان محليون إن عشرات الجثث دفنت في أعقاب الاشتباكات، وأوضح أحد السكان، ويدعى إيساكو يايا :"دفنا هذا الصباح 35 جثة لأقارب لنا قتلوا في أعمال العنف".
والتوترات العرقية في المجتمعات الريفية شائعة، وتغذيها الصراعات على السلطة السياسية، والموارد الاقتصادية المحدودة.
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