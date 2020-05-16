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الرئيس الجزائري يعلن استمرار تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

الرئيس الجزائري يعلن استمرار تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، السبت، استمرار تدابير مواجهة تفشي (كوفيد 19)، لنهاية شهر رمضان وعيد الفطر.

 

وعقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، السبت، أمر الرئيس الجزائري الإبقاء على الإجراءات السابقة، ودعا الجزائريين إلى التحلي بروح المسؤولية وضرورة الحفاظ على درجة عالية من اليقظة.

 

وكشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، عن أن وزارته اقترحت على الحكومة "فرض حجر كلي، وشامل على البلاد خلال أيام عبد الفطر" تفادياً لخرق تدابير الحجر.

 

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وأوصت لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا بتأجيل عمليات الختان الجماعية للأطفال التي تتزامن مع ليلة القدر، وفق عادات الجزائريين، بالإضافة لمنع الزيارات الجماعية للمرضى في المستشفيات.

 

وقرر المجلس الشروع في إعداد مخطط عمل "لمرحلة ما بعد كورونا" يراعي مختلف الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وسجلت الجزائر، السبت، 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 6821 حالة مؤكدة.

 

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن تبون، يترأس حاليا اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن.

 

وأشارت مصادر محلية جزائرية، إلى أنه من المرجح أن يكون الاجتماع، الذي ضم كبار القادة السياسيين والعسكريين، أن يتناول تطورات الوضع الوبائي الناجم عن تفشي جائحة كورونا.

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