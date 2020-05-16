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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في البحرين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات الشفاء من في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في البحرين

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، منها 76 حالة لعمالة وافدة، و13 حالة لمخالطين لحالات قائمة و3 حالات قادمة من الخارج.

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وأشارت الوزارة إلى تعافي 9 حالات من الفيروس ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء في البلاد 2192 حالة بعد الإعلان عن تعافي 113 حالة في وقت سابق السبت.

 

وقررت الوزارة إخراج المتعافين بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

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