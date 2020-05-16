شكرا لقرائتكم ردا على هجوم ديالى.. القوات العراقية تلاحق الدواعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما شن تنظيم داعش الإرهابي، السبت، عدة هجمات مسلحة على مواقع أمنية عراقية، أسفرت عن مقتل وجرح أشخاص، نفذت القوات العراقية عملية عسكرية في محافظة ديالى، لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابية، وفق ما كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق.

في التفاصيل، نفذت فرقة المشاة الخامسة ضمن قيادة عمليات ديالى، عملية عسكرية جنوبي بهرز، وبإسناد مباشر من قبل طيران الجيش والمدفعية وأمرية الهندسة وطبابة الفرقة والاتصالات وقوة من شرطة ديالى.

وجاءت العملية العسكرية لملاحقة بقايا عصابات المتطرفين وتدمير قدراتهم وتعزيز الأمن والاستقرار في جنوبي بهر، وذلك بحسب ما جاء في بيان الإعلام الأمني، حيث تم تفتيش قرى خليل الحسناوي والبيجات وتل أسمر وأم الكطن وعدة قرى أخرى، نتج عنها تدمير وكرين للتنظيم.

جنود مشاركون في عمليات التحالف الدولي ضد داعش

قتلى وجرحى

يشار إلى أنه وبين الحين والآخر يعاود داعش شن هجمات ليعلن عن نفسه ويعيد ترتيب صفوفه مستغلا فيروس كورونا، حيث شن التنظيم الإرهابي، السبت، عدة هجمات مسلحة على مواقع أمنية عراقية، أسفرت عن مقتل وجرح أشخاص.

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وقالت خلية الإعلام الأمني، إن 3 أشخاص قتلوا، وجرح اثنان آخران بتفجير عبوة ناسفة في منطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى، كما قتل أحد أفراد الشرطة، وأصيب آخر بجروح، خلال إطلاق نار مباشر من قبل مسلحي داعش، في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.

عناصر من الشرطة الاتحادية في ديالى

بدورها، تحاول قوات التحالف الدولي تصيفية فلول الإرهابيين، فقد أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الجمعة، تنفيذ قوات التحالف الدولي ضربة جوية على أحد الكهوف في صحراء جنوب غربي الحضر في محافظة نينوى، وأسفر الهجوم عن قتل 7 من مسلحي تنظيم داعش المختبئين داخل الكهف، في ثاني هجوم خلال ثلاثة أيام، تنفذه قوات التحالف الدولي ضد مواقع يتخذها مسلحو داعش مخابئ لهم في العراق.

دعماً للكاظمي

كما تأتي الضربات الجوية عقب تزايد هجمات تنظيم داعش في مناطق تعرف بمثلث الموت بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

إلى ذلك، تعد الضربات أيضا دعما مباشرا من قبل التحالف الدولي للحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، إذ كان التحالف قد علّق أنشطته الجوية في العراق عقب قرار البرلمان العراقي إخراج القوات الأجنبية من البلاد خلال فترة حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.