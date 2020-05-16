بو صعب لدياب: اكتشفنا ان هدفك هو تعيين مستشارة لك بموقع مهم

توجه وزير الدفاع السابق ​الياس بو صعب​ إلى رئيس الحكومة ​حسان دياب​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، معتبرا أن "التشبث بالرأي يعرقل العمل ولا يفيد، كنا اعتقدنا ان نظرتك للتعيينات مختلفة إلى ان اكتشفنا ان هدفك هو تعيين مستشارة لك بموقع مهم".

وأشار بو صعب إلى أن "القوة ليست بإظهار الصلابة أمام الرأي العام، بل عندما تكسب احترام الجميع وتحترمهم لاظهارهم مرونة كبيرة، أتمنى الا تكون اعتبرتها ضعفا".