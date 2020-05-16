مستشفى بيروت: 6 نتائج إيجابية من أصل 512 فحص "كورونا" و21 حالة في العزل

أعلن "​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​"، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس "كورونا" المستجد (Covid-19)، "إجراء 512 فحصًا مخبريّة، وجاءت 6 نتائج إيجابيّة وباقي الفحوصات سلبيّة".

وأوضح أنّ "مجموع الحالات الّتي ثبتت مخبريًّا إصابتها بفيروس "كورونا" والموجودة حاليًّا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، بلغ 21 إصابة"، لافتًا إلى أنّه "تمّ استقبال 15 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" نُقلت من مستشفيات أُخرى".

وأشار "مستشفى بيروت"، إلى أنّه "لم يتمّ تسجيل حالات شفاء جديدة، ليبقى مجموع الحالات الّتي شُفيت تمامًا من فيروس "كورونا" منذ البداية حتّى تاريخه، 173 حالة شفاء"، مركّزًا على أنّ "جميع المصابين بـ"كورونا" يتلقّون العناية اللّازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا تسجيل لحالات حرجة".

وذكر أنّ "مركز الاتصالات الخاص بفيروس "كورونا" للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 897961-76".