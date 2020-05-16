غرفة عمليات محافظة الشمال: 50 مصابا حاليا بفيروس كورونا و123 حالة شفاء

أظهر جدول وزّعته غرفة عمليّات محافظة الشمال المعنيّة بمستجدات فيروس "كورونا"، عن عدد المصابين الحاليّين وحالات الشفاء في الأقضية الشماليّة كافّة، أنّ "123 حالة قد تماثلت للشفاء، وأنّ عدد المصابين حاليًّا يبلغ 50 شخصًا".
أمّا التفاصيل بحسب كلّ قضاء، فتضمنت الآتي:
- قضاء طرابلس: عدد المصابين 7، عدد حالات الشفاء 15.
- قضاء زغرتا: عدد المصابين 10، عدد حالات الشفاء 35.
- قضاء المنية الضنية: عدد المصابين 14، عدد حالات الشفاء 3.
- قضاء الكورة: عدد المصابين 1، عدد حالات الشفاء 8.
- قضاء البترون: عدد المصابين 4، عدد حالات الشفاء 15.
- قضاء بشري: عدد المصابين 28، عدد حالات الشفاء 47".
ودعت الغرفة، المواطنين، إلى "التقيّد بقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارتَي الصحة العامة والداخلية والبلديات، وتطبيق مضمون التعبئة العامة". كما طلبت من البلديات "نشر التوعية، وإلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم التخالط، والخروج منها إلّا عند الضرورة القصوى، إضافة إلى مساعدة الناس على تأمين مستلزماتهم اليوميّة، والخدمات الّتي تنشر الطمأنينة بين أبناء كلّ مدينة وبلدة، وإلزام المواطنين بوضع الكمّامات عند الخروج من المنازل، وإلزام الشركات والمؤّسسات بتأمين جميع مستلزمات الحماية لجميع العمّال والموظّفين".
وتمنّت على القوى الأمنية والعسكرية "التشدّد بمنع التجمّعات، وعدم التهاون في مراقبة الأشخاص الّذين يطبّقون العزل والحجر الصحّي في المنازل، للحدّ من تفشّي الوباء".
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