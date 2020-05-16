إرتفاع حالات الشفاء من "كورونا" في قضاء زغرتا إلى 35 ولا إصابات جديدة

أعلنت لجنة المتابعة في غرفة إدارة الكوارث والأزمات في زغرتا، "ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس "كورونا" في قضاء زغرتا، لتصل إلى حدود 35 حالة شفيت بشكل تام"، مؤكّدةً "عدم وجود إصابات جديدة".
وأشارت في بيان، إل أنّ "هناك عشر حالات لا تزال تخضع للحجر المنزلي، تمهيدًا لإعادة فحص الـ"PCR" لها بعد انقضاء مدّة الحجر المنزلي الّتي تبلغ 14 يومًا"، مذكرّةً المواطنين بـ"ضرورة التقيّد بالإجراءات الصحيّة، والتزام المنازل طيلة فترة التعبئة، حفاظًا على صحّتهم وصحّة عائلاتهم".
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