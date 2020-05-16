الدفاع المدني: إحباط محاولة إنتحار فتاة في الاجنحة الخمسة بالضاحية

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن عمل عناصرها تمكنوا من احباط ​محاولة انتحار​ فتاة، حيث كانت تحاول رمي نفسها من الطبقة الثانية من احد الابنية السكنية في الاجنحة الخمسة - في ضاحية ​بيروت​ الجنوبية. إضغط للمزيد

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