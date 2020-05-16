شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يعلن شروط إنشاء المنصات الفضائية و الرقمية المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، شروط إنشاء المنصات الفضائية و الرقمية المشفرة ، حيث نصت في المادة 37 على أنه على الشركات الراغبة في إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المُشفرة Platforms أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة محددًا به اسم الشركة، وعنوان مقرها الرئيسي ، والممثل القانوني لها، وعلامتها التجارية المُسجلة، ونوع نشاطها، ويُرفَق بالطلب إيصال سداد رسم فئة خمسة آلاف جنيهًا مصريًا .

وأوضحت لائحة التراخيص أن تحيل الأمانة العامة طلب الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة، وتُعد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأجهزة المعنية المُختصة، ويُعرض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في إصدار الترخيص من عدمه، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده.

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وشددت اللائحة على أنه يُشترط في الشركات العاملة في مجال إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المُشفرة Platforms أن تكون مملوكة للدولة، ولديها مقرًا تُزاول منه أعمالها داخل إحدى المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، ويجب ألا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسين مليون جنيهًا مصريًا ولا يقل رأسمالها المُصدر عن 50% من رأسمالها المُرخص به .