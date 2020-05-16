شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت" تؤكد: النظام التركي يستغل قانون الإرهاب للتنكيل بمعارضيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اعتقال السلطات التركية أمس الجمعة، خمسة من رؤساء البلديات في مناطق ذات غالبية كردية، بزعم تورطهم في قضايا ذا صلة بالإرهاب، ويتبع رؤساء بلديات أغدير، ورئيس بلدية سيرت، ونائب رئيس البلدية بيماندارا تورهان، ورئيس بلدية كورتالان باران أكجول، ورئيس بلدية منطقة بايكان رمضان صاري صايلماظ، المعتقلون لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمؤيد للأكراد.

وأضافت ماعت أن الحكومة التركية تتهم حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، - على الرغم من نفي الحزب ذلك - وهو ما أدي إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قياداته، كما قامت السلطات التركية منذ إجراء الانتخابات البلدية في مارس 2019، بتغيير رؤساء بلديات أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها الحزب والبالغ عددها نحو 65 مركزًا إداريًا واستبدالهم بأمناء موالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

ومن جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن الحكومة التركية تستغل القوانين الاستثنائية مثل قانون الإرهاب ومن قبله قانون الطوارئ للتنكيل بالمعارضين، مضيفا أنه منذ يوليو 2016 اعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف من المواطنين الاتراك بسبب انتقادهم للنظام التركي، ومن بينهم زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي والتي وجهت لهم السلطات تهم تتصل بالإرهاب، كما قامت السلطات بعزل العشرات من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب وعينت مكانهم أشخاصًا آخرين موالين للنظام الحاكم، وذلك بزعم وجود صلات بين الحزب وحزب العمال الكردستاني.

وطالب عقيل المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الحكومة التركية من أجل التوقف عن ملاحقة المعارضين وإطلاق سراح كافة المعتقلين، موضحا أن ما تقوم به السلطات التركية من حملات قمعيه بحق معارضيها يخالف كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها تركيا.