شكرا لقرائتكم خبر عن سر خلافه مع الأزهر وطلبه فصل أهل الإخوان من عملهم.. محمد أبو حامد ضيف 7×7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أولى حلقات برنامج 7×7 تستضيف الإعلامية نشوى الشريف، النائب البرلماني محمد أبو حامد، وتناقش معه عدد من القضايا الساخنة منها سر خلافه مع الأزهر الشريف، ولماذا طالب بفسر أسر وأهل الإخوان من أعمالهم، وطلبه إلغاء موسم الحج وعدد من القضايا الأخرى. Advertisements ويذاع برنامج 7×7 أسبوعيا وتقدمه الإعلامية نشوى الشريف، وهو برنامج حواري يتيح للجمهور المشاركة في الحوار وإرسال أسئلتهم للبرنامج مكتوبة أو مصورة بالصوت والصورة.

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