شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": أخر ميعاد لتلقى طلبات تراخيص المواقع 16 أغسطس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد العمرى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إن المجلس حدد مهلة لتلقى طلبات التراخيص و ذلك حتى يوم 16 أغسطس القادم ، مضيفا أن المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي موقع لم يتقدم للترخيص أو لتوفيق أوضاعه خلال المهلة التي حددها المجلس و هي 6 أشهر.

وأضاف محمد العمرى في تصريحات له، أنه لا نية لمد المهلة المحددة و خاصة أن الميعاد المحدد جاء إعمالا لنص المادة الثانية من قانون تنظيم الصحافة و الإعلام و التي نصت على أن يتوجب على وسائل الإعلام و المواقع الالكترونية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية و التي تم العمل بها بدءا من 17 فبراير الجارى .

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وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر من قبل القرار رقم 26 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مضيفًا أن اللائحة نظمت إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

واشتملت اللائحة على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية التي تزاول نشاطًا داخل جمهورية مصر العربية ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إعمالاً لنص المادة (6) من القانون رقم 180 لسنة 2018، واشتملت أيضاً على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبى التي تصدر أو تُوزُّع في مصر، وكذلك إجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطاً داخل البلاد، وذلك إعمالاً لنص المادة (70 بند2) من ذات القانون.