تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 71 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، في تراجع طفيف مقارنة مع إحصائية أمس الجمعة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات

الـ24 بواقع 71 شخصا، مشيرا إلى أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1503 أشخاص، بعد أن كانت 1432 في الإحصائية

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السابقة.

وهذه المرة هي الثانية تم فيها تسجيل أكثر من 70 وفاة بالفيروس في موسكو على أساس يومي، إلا أن عدد اليوم يشير إلى تراجع طفيف لهذا المعدل مقارنة مع بيانات مساء الجمعة.

وسجلت في المدينة حسب إحصائية مساء الثلاثاء 53 وحالة، والأربعاء 58، والخميس 68، والجمعة 74.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 138969 إصابة.